Сентябрьские пенсии будут выплачиваться в разные дни: кто и когда получит свою выплату

Пенсии в Украине выплачиваются по утвержденному графику, однако для отдельных категорий граждан действуют особые правила. Рассказываем, от чего зависит дата получения средств и кто имеет приоритет.

Почему всем будут выплачивать пенсию в разные дни

Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств банкам и почтовым операторам в соответствии с утвержденным графиком, а граждане могут самостоятельно выбирать удобный способ выплаты. При необходимости порядок получения средств можно изменить, подав соответствующее заявление в ведомство.

Уточнить точную дату зачисления средств можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда, в сервисном центре или по телефону горячей линии. Электронные сервисы позволяют отслеживать статус выплаты онлайн, что экономит время.

Кто в первую очередь получит выплаты

Для некоторых категорий пенсионеров законодательство предусматривает приоритетное финансирование. Обычно эти граждане получают свои средства на банковские карты или через почтовые отделения до 10 числа месяца.

В перечень лиц, имеющих право на первоочередные выплаты, входят участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц, а также лица с особыми заслугами перед Украиной.

Такий порядок направлен на оперативную социальную поддержку граждан со специальным статусом.

Могут ли доставить пенсию на дом

Отдельные категории граждан имеют возможность оформить доставку средств непосредственно по месту жительства. Такое право предоставляется людям с инвалидностью I группы и тем, кто нуждается в постоянном постороннем уходе, на основании письменного заявления.

Кроме того, законодательство позволяет получать выплаты через доверенное лицо. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно лично подтверждать свое желание пользоваться таким механизмом.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее также разъяснялись детали относительно возможных удержаний из пенсионных выплат и порядка перерасчета страхового стажа.