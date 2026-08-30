Чому всі отримають пенсію в різні дні

Пенсійний фонд здійснює перерахунок грошей банкам та поштовим операторам за затвердженим графіком, а громадяни можуть самостійно обирати зручний спосіб виплати. За потреби порядок отримання коштів можна змінити, подавши відповідну заяву до відомства.

Перевірити точну дату нарахування коштів можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду, у сервісному центрі або за телефоном гарячої лінії. Електронні сервіси дозволяють відстежувати статус виплати онлайн, що заощаджує час.

Хто першочергово отримає виплати

Для деяких категорій пенсіонерів законодавство передбачає пріоритетне фінансування. Зазвичай ці громадяни отримують свої кошти на банківські картки або через поштове відділення до 10 числа місяця.

До переліку осіб, які мають право на першочергові виплати, входять учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць, а також особи з особливими заслугами перед Україною.

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Такий порядок спрямований на оперативну соціальну підтримку громадян зі спеціальним статусом.

Чи можуть доставити пенсію додому

Окремі категорії громадян мають можливість оформити доставку коштів безпосередньо за місцем проживання. Таке право надається людям з інвалідністю І групи та тим, хто потребує постійного стороннього догляду, на підставі письмової заяви.

Крім того, законодавство дозволяє отримувати виплати через довірену особу. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, пенсіонер має щороку особисто підтверджувати своє бажання користуватися таким механізмом.

Що ще відомо про пенсії в Україні

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше також роз'яснювалися деталі щодо можливих утримань із пенсійних виплат та порядку перерахунку страхового стажу.