Грозит ли Украине энергетический коллапс: почему отключения продолжаются и где ситуация хуже всего

В условиях регулярных обстрелов и растущей нагрузки на энергосистему, в Украине приходится применять как плановые, так и аварийные отключения света. Кроме того, самая тяжелая ситуация со светом остается в прифронтовых областях. Среди этого проблеском надежды является то, что после Дня святого Николая ситуация может улучшиться.

Где света по регионам меньше всего?

В комментарии 24 Канала в ДТЭК объяснили, что россияне продолжают атаковать украинскую энергосистему фактически ежедневно. А наибольшие повреждения от этих атак приходится на прифронтовые регионы, где обстрелов на сегодня больше всего.

Соответственно стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии по регионам до сих пор остаются актуальным, в зависимости от ситуации. Зато их продолжительность зависит от нескольких основных факторов.

Прежде всего – это состояние энергосистемы после массированных обстрелов ракетами и дронами. Именно поэтому в восточных регионах отключения света могут длиться дольше,

– добавляют в компании.

Главной проблемой в этой ситуации является то, что из-за ударов по объектам генерации электростанции не могут производить достаточное количество электроэнергии:

Обстрелы затрудняют передачу и распределение электричества, из-за чего его нельзя доставить всем потребителям. Из-за этого иногда могут возникать ситуации, что электросети не могут передать то количество электроэнергии, которую может выработать электростанция.

Кроме того, еще одним важным фактором являются погодные условия. Чем ниже температура воздуха – тем больше нагрузка на энергосистему, потому что люди активнее начинают пользоваться обогревателями, тем самым увеличивая общее потребление электричества.

Зато по состоянию на 5 декабря, в Минэнерго сообщают, что в результате атаки России по энергетическим объектам без света остаются потребители в 4-х областях, а именно: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Зато в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях применялись вынужденно аварийные отключения.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– попросили в министерстве.

Будут ли плановые отключения длительные в дальнейшем?

Как спрогнозировала для 24 Канала энергетический эксперт Оксана Ищук, продолжение плановых отключений света в ближайшей перспективе будет зависеть от того, как часто россияне будут наносить удары, и какой будет интенсивность этих обстрелов.

Хотя сейчас наблюдается тенденция на уменьшение времени обесточиваний в большей части регионов.

Оксана Ищук Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Несмотря на атаки врагу не удается достичь главной цели – фрагментации объединенной энергетической системы Украины и распада ее на энергетические острова, система целостная и управляемая. Сейчас все 9 атомных блоков работают на максимальной мощности, импортируется более 1 000 мегаватт электроэнергии из соседних стран.

Но попутно Оксана напомнила, что врагу удалось разбить практически всю маневровую генерацию, которая осуществляла функцию балансировки – это гидро- и тепловые электростанции. Восстановить ее быстро не удастся.

Интересно, что недавно председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона рассказал, что ситуация со светом может улучшиться после Для святого Николая, то есть после 6 декабря, передает 24 Канал.

Из-за того, что аварийные и ремонтные бригады продолжают работать непрерывно и проводить восстановительные работы, ближайшие дни света в украинских домах станет больше.

Виталий Зайченко Глава "Укрэнерго" Уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены.

С возвращением в работу части генерирующего оборудования, которое сейчас на ремонте, ожидается, что покрытие потребления электроэнергии станет более стабильным, а продолжительность отключений сократится.

Какая сейчас ситуация в энергетике страны?