Еще одна страна ЕС сдерживает цены на топливо: скидки на дизельное топливо возрастут

Стремительный рост цен на топливо заставляет европейские правительства действовать на опережение. Греция решила усилить поддержку водителей и бизнеса, а также увеличить скидки на дизельное топливо.

Сколько сэкономят водители на АЗС

Правительство страны совместно с крупнейшим нефтепереработчиком Helleniq Energy решило продлить действие скидок на бензин и дизельное топливо до 14 октября, пишет Reuters.

Нефтяная компания и в дальнейшем будет предоставлять скидки:

на каждый литр бензина – 0,0795 евро;

на литр дизельного топлива – 0,0405 евро.

Эти скидки действуют в рамках программы Helleniq Energy с 14 июля.

Эта мера является наиболее эффективным и быстрым способом обеспечить общее снижение цен,

– заявили в компании.

Кроме того, государство увеличит собственную скидку на дизельное топливо в течение следующих двух недель на 0,05 евро – с 0,10 до 0,15 евро за литр

Таким образом, общая скидка на заправках Греции достигнет 0,20 евро за литр.

В целом власти страны стремятся к тому, чтобы рыночная цена топлива оставалась ниже 1,75 евро за литр

Как Греция готовится к зиме

Решение Греции связано с ростом мировых цен на топливо. Перебои с поставками из-за войны на Ближнем Востоке уже влияют не только на стоимость бензина и дизельного топлива, но и на цены на товары и промышленную продукцию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство будет пересматривать меры поддержки каждые 15 дней, потому что ситуация на энергетическом рынке остается нестабильной.

Это цепная буря, которая стучится в двери каждой страны и фактически испытывает пределы их бюджетов,

– сказал он.

Отдельную поддержку правительство планирует ввести для потребителей, использующих топливо для отопления. Пакет мер должны объявить в течение двух недель до 15 октября, когда в Греции традиционно начинают закупать топливо к зиме.

Напомним, ранее меры по сдерживанию цен на топливо ввели в Италии. Правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что те установят предельные цены на бензин и дизель на своих АЗС.