Доллар скупают: выгодно ли вкладываться в валюту и почему растет спрос

В Украине рекордно вырос спрос на иностранную валюту в наличности. Курс доллара колеблется, а в дальнейшем прогнозируют рост.

Почему растет спрос на покупку иностранной валюты?

Покупка валюты населением, бизнесом и государственными корпорациями традиционно выросла в октябре. В ноябре давление на гривну будет увеличиваться, а вымывание валюты – расти. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков В начале месяца спрос, предложение растет, люди заводят валюту под выплаты, премии, заплаты. Мы видим небольшие колебания, но впереди ожидается рост. Тем более, что октябрь показал довольно значительный прирост чистого спроса как от населения, так и от бизнеса. И при этом еще выросли расходы государства, валюта на которые получается от Нацбанка почти напрямую.

Эксперт говорит, что традиционно ноябрь является месяцем девальвации и значительных расходов населения на подготовку к праздникам, что сопровождается нарастанием импорта. Также государство тратит больше на закупку газа, вооружения, техники и тому подобное.

Выгодно ли покупать валюту?

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в этом году валютная корзина из доллара и евро пополам имеет меньшую доходность, чем государственные облигации или гривневые депозиты. Однако в будущем можно ожидать скачка курса доллара.

Государственные облигации имеют самую высокую доходность. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13 процентов, а валютная корзина пополам доллар и евро принес бы 5 процентов всего. С начала года доходность ОВГЗ почти в три раза опережает доходность покупки валюты. Если говорить о гривневом депозите, то после выплаты процентов остается где-то 10%. Однако доллар отвоюет часть доходности. Я вижу большую его силу: он будет показывать большую доходность, чем евро,

– говорит эксперт.

Заметим! В октябре чистый спрос населения на наличную валюту вырос до 8-месячного максимума: за месяц + 95%. Чистый спрос бизнеса по безналичной валюте на межбанке увеличился на 15%. Со стороны Правительства и государственных корпораций спрос вырос на 11%.

Как менялся курс доллара по отношению к гривне?

Официальный курс на 12 ноября, установленный Национальным банком, составляет 42,01 гривны за один доллар США. Это на 6 копеек больше, чем было днем ранее, когда валюта опустилась до 41,95 гривны .

за один доллар США. Это на 6 копеек больше, чем было днем ранее, когда валюта опустилась до . По данным "Минфина", средний курс обмена валют в банках 12 ноября на покупку – 41,72 гривны (-5 копеек), а продажа – 42,19 гривны (-1 копейка).

(-5 копеек), а продажа – (-1 копейка). На черном рынке доллар покупают в среднем по 42,12 гривны (+2 копейки), тогда как продают по 42,15 гривны (+1 копейка).

(+2 копейки), тогда как продают по (+1 копейка). По данным finance.ua, в обменниках средний курс несколько снизился и составляет 41,68 гривны на покупку доллара и 42,22 гривны – на продажу.

Что будет с валютным рынком до конца этого года?

По прогнозу банкира Тараса Лесового для 24 Канала, до конца года ситуация на валютном рынке оживится. Как и неделей ранее, основные колебания доллара будут продолжаться в промежутке 41,8 – 42,2 гривны.

Все текущие изменения, как, к примеру, разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения будут незначительными. Вместе с тем, наличный рынок может демонстрировать большее курсовое расхождение с межбанком, особенно речь идет об обменных пунктах, в которых ситуативно спред может расшириться до 0,8 – 1 гривна,

– говорит Тарас Лесовой.

Двигателем изменений может стать общественный запрос. Если спрос будет расти при предложении, которое его не покрывает, или образуется дисбаланс количества продавцов и покупателей, это может усиливать колебания курса.