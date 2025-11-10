Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,97 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 7 ноября. Официальный курс евро составляет 48,50 гривны, то есть цена упала на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также На случай провала с Бельгией: ЕС разрабатывает две альтернативы финансирования Украины
По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 41,95 гривны;
- евро – 48,54 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 10 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,11 гривны, продажа – по 42,14 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,20 гривны, продажа – по 42,22 гривны.
Какой прогноз валют на эту неделю?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, с каждым приближением к концу года рынок валют оживляется, а также, растет спрос на валюту из-за сезонных показателей. В то же время экономическая ситуация в периоде "выживания".
Ожидается, что основные колебания доллара не будут превышать максимального показателя в 42,2 гривны за валюту, а по евро, то валюта не превысит показателя в 50 гривен.
Поэтому с 10 ноября по 16 ноября доллар на наличном рынке составляет 41,8 – 42 гривен за валюту, а евро – от 48,5 гривны до 49,5 гривны.