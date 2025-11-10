Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,97 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 7 листопада. Офіційний курс євро становить 48,50 гривні, тобто ціна впала на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 11 листопада курс валют буде таким:
- долар – 41,95 гривні;
- євро – 48,54 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 10 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,11 гривні, продаж – по 42,14 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 42,22 гривні.
Який прогноз валют на цей тиждень?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, з кожним наближенням до кінця року ринок валют жвавішає, а також, зростає попит на валюту через сезонні показники. Водночас економічна ситуація у періоді "виживання".
Очікується, що основні коливання долара не перевищуватимуть максимального показника в 42,2 гривні за валюту, а щодо євро, то валюта не перевищить показника в 50 гривень.
Відтак з 10 листопада по 16 листопада долар на готівковому ринку становить 41,8 – 42 гривень за валюту, а євро – від 48,5 гривні до 49,5 гривні.