Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,97 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 7 листопада. Офіційний курс євро становить 48,50 гривні, тобто ціна впала на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 11 листопада курс валют буде таким:

долар – 41,95 гривні;

євро – 48,54 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 10 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,11 гривні , продаж – по 42,14 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 42,22 гривні.

Який прогноз валют на цей тиждень?