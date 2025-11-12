Долар скуповують: чи вигідно вкладатися у валюту та чому зростає попит

В Україні рекордно зріс попит на іноземну валюту в готівці. Курс долара коливається, а надалі прогнозують зростання.

Чому зростає попит на купівлю іноземної валюти?

Купівля валюти населенням, бізнесом та державними корпораціями традиційно зросла у жовтні. У листопаді тиск на гривню збільшуватиметься, а вимивання валюти зростатиме. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків На початку місяця попит, пропозиція зростає, люди заводять валюту під виплати, премії, заплати. Ми бачимо невеличкі коливання, але попереду очікується зростання. Тим більше, що жовтень показав досить значний приріст чистого попиту як від населення, так і від бізнесу. І при цьому ще зросли витрати держави, валюта на які виходить від Нацбанку майже напряму.

Експерт говорить, що традиційно листопад є місяцем девальвації та значних витрат населення на підготовку до свят, що супроводжується наростанням імпорту. Також держава витрачає більше на закупівлю газу, озброєння, техніки тощо.

Чи вигідно купувати валюту?

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, цьогоріч валютний кошик з долара та євро навпіл має меншу дохідність, ніж державні облігації чи гривневі депозити. Однак у майбутньому можна очікувати стрибка курсу долара.

Державні облігації мають найвищу дохідність. Наприклад, з початку року по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13 відсотків, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5 відсотків всього. З початку року дохідність ОВДП майже в три рази випереджає дохідність купівлі валюти. Якщо казати про гривневий депозит, то після виплати відсотків залишається десь 10%. Проте долар відвоює частину дохідності. Я бачу більшу його силу: він показуватиме більшу дохідність за євро,

– говорить експерт.

Зауважимо! У жовтні чистий попит населення на готівкову валюту зріс до 8-місячного максимуму: за місяць + 95%. Чистий попит бізнесу по безготівковій валюті на міжбанку збільшився на 15%. З боку Уряду й державних корпорацій попит зріс на 11%.

Як змінювався курс долара відносно гривні?

Офіційний курс на 12 листопада, встановлений Національним банком, становить 42,01 гривні за один долар США. Це на 6 копійок більше, ніж було днем раніше, коли валюта опустилася до 41,95 гривні .

за один долар США. Це на 6 копійок більше, ніж було днем раніше, коли валюта опустилася до . За даними "Мінфіну", середній курс обміну валют у банках 12 листопада на купівлю – 41,72 гривні (-5 копійок), а продаж – 42,19 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продаж – (-1 копійка). На чорному ринку долар купують у середньому за 42,12 гривні (+2 копійки), тоді як продають по 42,15 гривні (+1 копійка).

(+2 копійки), тоді як продають по (+1 копійка). За даними finance.ua, в обмінниках середній курс дещо знизився й становить 41,68 гривні на купівлю долара та 42,22 гривні – на продаж.

Що буде з валютним ринком до кінця цього року?

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, до кінця року ситуація на валютному ринку пожвавиться. Як і тижнем раніше, основні коливання долара триватимуть у проміжку 41,8 – 42,2 гривні.

Усі поточні зміни, як, приміром, різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни будуть незначними. Разом з тим, готівковий ринок може демонструвати більшу курсову розбіжність з міжбанком, особливо йдеться про обмінні пункти, в яких ситуативно спред може розширитися до 0,8 – 1 гривня,

– говорить Тарас Лєсовий.

Рушієм змін може стати суспільний запит. Якщо попит зростатиме при пропозиції, яка його не покриває, або утвориться дисбаланс кількості продавців і покупців, це може посилювати коливання курсу.