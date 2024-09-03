Как получить группу по инвалидности

Украинцы, которые имеют увечье определенной степени могут получить группу инвалидности. Для этого надо пройти несколько комиссий.

Как получить группу инвалидности

Для того, чтобы получить право на пособие по инвалидности, лицо должно пройти осмотр у семейного врача. Врач обязан задокументировать результаты осмотра в медицинской карте пациента, а также заполнить форму 088/о "Направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК)". Эта документация должна содержать соответствующие данные о пациенте, его состояние здоровья и обоснование установления инвалидности.

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Согласно установленным протоколам, форма 088/о должна быть рассмотрена врачебно-консультативной комиссией при соответствующем медицинском учреждении. Главный врач отвечает за определение состава этой комиссии, в которую также должны входить дополнительные врачи заведения.

После того, как все члены комиссии достигнут консенсуса по результатам обследования и должным образом подпишут форму 088/о, лицо будет направлено на медико-социальную экспертизу. Это обследование должно быть проведено в течение пяти рабочих дней со дня выдачи направления на обследование медицинской комиссией (МСЭК).

Напомним! На врачебно-консультативной комиссии человеку не только должны подтвердить инвалидность, но и предоставить ему план лечения.

Какие документы нужны