Четыре удара КАБами: россияне снова атаковали ТЭЦ в Херсоне

В ночь на четверг, 27 августа, российские военные уже второй раз подряд атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы Нафтогаз. Станция подверглась критическим разрушениям.

Что известно о российской атаке?

По ее территории был нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами, о чем сообщили в Нафтогазе днем 27 августа.

В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции,

– сообщили в компании.

Исполняющий обязанности главы правления компании Нафтогаз Сергей Федоренко рассказал, что россияне нанесли удар по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона.

Сергей Федоренко Исполняющий обязанности главы правления Нафтогаза Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель – террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона.

Напомним, 26 августа в Нафтогазе сообщали, что россияне сбросили КАБ на Херсонскую ТЭЦ. В частности, только в течение текущего года ТЭЦ подверглась десяткам вражеских ударов.

В феврале 2026 года Россия атаковала ТЭЦ несколько раз за месяц. А в марте в результате атаки погибла работница химического цеха.