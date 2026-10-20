Похитили газ на 65 миллионов: как чиновники наладили масштабную схему

Государственные ресурсы вновь стали мишенью для масштабных махинаций со стороны недобросовестных чиновников. На этот раз правоохранители пресекли дерзкую аферу, в результате которой в течение нескольких месяцев из бюджета выводились деньги.

Как именно действовала схема и кого задержали

Речь идет об организованной группе из 13 человек, которые незаконно отбирали природный газ из магистрального газопровода в Днепропетровской области. По данным следствия, злоумышленники успели присвоить более 3,4 миллиона кубометров "голубого топлива", нанеся государству ущерб в размере более 65 миллионов гривен, о чем сообщает Офис генерального прокурора.

Обратите внимание! Схему организовал руководитель службы газоизмерений и метрологии регионального управления государственной газовой компании, привлекая к этому своего подчиненного. Чтобы скрыть несанкционированный отбор газа из трубопровода, они отключали счетчики на газотранспортной системе и подделывали отчетную документацию.

"Установлено, что похищенный газ фигуранты реализовывали через подконтрольные АЗС в качестве автомобильного топлива", – отмечают в Службе безопасности Украины. Для этого топливо перевозили специальными газовозами на собственные компрессорные станции в Днепровском районе, Днепре и Каменском, где продавали водителям исключительно за наличные.

Каковы последствия для фигурантов и экономики

Правоохранители провели более 13 обысков в Днепропетровской и Полтавской областях, изъяв компьютерную технику и черновую бухгалтерию. В настоящее время всем 13 участникам, среди которых руководители направлений, операторы, механики и водители, сообщено о подозрении, сообщает Национальная полиция. Злоумышленники находятся под стражей, и за кражу в условиях военного положения им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним! Это далеко не первый случай систематических краж государственных энергоресурсов. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Николаевской области раскрыли масштабную схему кражи дизельного топлива из локомотивов. Тогда двое сотрудников железной дороги обустроили подземную инженерную сеть прямо на станции, выкачивая до 300 литров солярки за один раз.

Подобные инциденты фиксировались и в других регионах: бывший руководитель локомотивного депо в Тернополе получил уведомление о предъявлении подозрения за недостачу дизельного топлива на сумму 4,2 миллиона гривен, а в Киеве полиция задержала группу работников депо "Дарница", которые систематически опустошали баки тепловозов. Общую сумму убытков для государственных компаний от таких действий продолжают подсчитывать, ведь каждая такая схема напрямую ударяет по финансовой стабильности стратегических предприятий.