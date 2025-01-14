Бизнес оспаривает штрафы ГПСС по обороту табачных изделий

ICC Ukraine просит Госпродпотребслужбу расследовать незаконные штрафы за оборот табачных изделий. Причина – постоянное неправильное применение норм законодательства во время проверок за соблюдением антитабачных правил и рекламного законодательства.

Бизнес оспаривает постановления ГПСС

Комитет обратился к Госпотребслужбе с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, которые накладывали незаконные штрафы на компании, занимающиеся оборотом табачных изделий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ICC Ukraine.

Читайте также Россия скрывает расходы на войну: реальные цифры больше данных Минобороны

За последние два года было принято немало решений о якобы нарушении, которые впоследствии признавались незаконными в суде.

В частности, с февраля 2022 по сентябрь 2024 года суды отменили 91% решений Госпродпотребслужбы о привлечении бизнеса к ответственности за нарушение антитабачного законодательства. Это подтверждают результаты анализа судебных решений, проведенного Центром демократии и верховенства права совместно с ГПСС.

Основные причины отмены решений:

противоправность действий ГПСС;

необоснованность проверок, которые часто проводились без надлежащих оснований или по жалобам физических лиц, не имевших достаточных доказательств.

Важно! По данным ГПСС, бизнес уже успешно вернул почти 1 миллион гривен, в частности 780 тысяч гривен штрафов и 168,9 тысяч гривен на покрытие расходов на адвокатов и судебные сборы.