Бизнес оспаривает штрафы ГПСС по обороту табачных изделий
ICC Ukraine просит Госпродпотребслужбу расследовать незаконные штрафы за оборот табачных изделий. Причина – постоянное неправильное применение норм законодательства во время проверок за соблюдением антитабачных правил и рекламного законодательства.
Бизнес оспаривает постановления ГПСС
Комитет обратился к Госпотребслужбе с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, которые накладывали незаконные штрафы на компании, занимающиеся оборотом табачных изделий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ICC Ukraine.
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За последние два года было принято немало решений о якобы нарушении, которые впоследствии признавались незаконными в суде.
В частности, с февраля 2022 по сентябрь 2024 года суды отменили 91% решений Госпродпотребслужбы о привлечении бизнеса к ответственности за нарушение антитабачного законодательства. Это подтверждают результаты анализа судебных решений, проведенного Центром демократии и верховенства права совместно с ГПСС.
Основные причины отмены решений:
- противоправность действий ГПСС;
- необоснованность проверок, которые часто проводились без надлежащих оснований или по жалобам физических лиц, не имевших достаточных доказательств.
Важно! По данным ГПСС, бизнес уже успешно вернул почти 1 миллион гривен, в частности 780 тысяч гривен штрафов и 168,9 тысяч гривен на покрытие расходов на адвокатов и судебные сборы.