Тысячи украинцев могут потерять пенсию: что нужно сделать до конца декабря

До завершения декабря украинцам нужно выполнить одно важное действие, без которого пенсионные выплаты могут оказаться под угрозой. Речь идет об обязательной процедуре, которую государство требует пройти всем, кто получает пенсию.

Кому грозит потеря выплат с 1 января?

До конца декабря 2025 года украинцы, которые получают пенсию и находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны пройти обязательную идентификацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Если этого не сделать, с 1 января 2026 года пенсионные выплаты будут приостановлены. Однако переживать не стоит, ведь пройти идентификацию можно пройти несколькими способами:

лично в отделении Пенсионного фонда;

дистанционно через видеосвязь;

отправив документы по почте.

Обратите внимание! Для пенсионеров за рубежом нужны: копия паспорта, подтверждение места жительства и справка от консульского учреждения, подтверждающая факт жизни.

Для чего нужна идентификация пенсионера?

У Минсоцполитики отмечают, что процедура идентификации является обязательной для всех пенсионеров, кроме тех, кто получает выплаты по международным договорам. Она направлена на защиту системы от двойных выплат и мошенничества.

Специалисты советуют не откладывать процедуру на последние дни декабря, ведь пропуск срока приведет к приостановлению пенсии и дополнительных бюрократических процедур для ее восстановления.

