Тисячі українців можуть втратити пенсію: що потрібно зробити до кінця грудня

До завершення грудня українцям потрібно виконати одну важливу дію, без якої пенсійні виплати можуть опинитися під загрозою. Йдеться про обов’язкову процедуру, яку держава вимагає пройти всім, хто отримує пенсію.

Кому загрожує втрата виплат із 1 січня?

До кінця грудня 2025 року українці, які отримують пенсію та перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти обов’язкову ідентифікацію, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд.

Цікаво Мінімальна пенсія в Україні: якою буде виплата у 2026 році

Якщо цього не зробити, з 1 січня 2026 року пенсійні виплати буде призупинено. Проте перейматись не варто, адже пройти ідентифікацію можна пройти кількома способами:

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

дистанційно через відеозв’язок;

надіславши документи поштою.

Зверніть увагу! Для пенсіонерів за кордоном потрібні: копія паспорта, підтвердження місця проживання та довідка від консульської установи, що підтверджує факт життя.

Для чого потрібна ідентифікація пенсіонера?

У Мінсоцполітики наголошують, що процедура ідентифікації є обов’язковою для всіх пенсіонерів, окрім тих, хто отримує виплати за міжнародними договорами. Вона спрямована на захист системи від подвійних виплат і шахрайства.

Фахівці радять не відкладати процедуру на останні дні грудня, адже пропуск терміну призведе до призупинення пенсії та додаткових бюрократичних процедур для її відновлення.

Хто ще може втратити свої виплати у 2026 році?