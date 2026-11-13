Аккумуляторы и отключения электроэнергии: почему Украина потратила миллиарды на технику из Китая

Подготовка к суровой зиме заставляет украинцев и бизнес массово скупать резервные источники питания. Этот ажиотаж уже кардинально изменил структуру отечественного рынка и усилил зависимость от одного ключевого поставщика.

Почему украинцы массово скупают резервные источники питания

За десять месяцев 2026 года Украина увеличила импорт электрических аккумуляторов почти в 3,6 раза, потратив на это 3,77 миллиарда долларов. Главной причиной такого бума стала острая потребность домохозяйств и предприятий в стабильном электроснабжении, пишет expert.news со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Львиную долю рынка захватил Китай, который теперь контролирует 91,1% всех поставок в Украину. Для сравнения: еще в прошлом году этот показатель составлял 70,2%, а среди заметных игроков были Вьетнам и Тайвань. Теперь же китайские производители заработали на украинском энергокризисе 3,43 миллиарда долларов, вытеснив почти всех конкурентов. Другие страны, такие как Чехия или Польша, занимают ничтожные доли на нашем рынке.

Что происходит с отечественным производством

Пока импорт бьет рекорды, украинский экспорт аккумуляторов стремительно падает. За этот же период продажи нашей продукции за рубеж сократились на 15,4% и составили всего 37,16 миллиона долларов. Главными покупателями украинских аккумуляторов остаются Польша, Германия и Франция. В итоге мы закупаем за рубежом в 100 раз больше энергетического оборудования, чем продаем сами.

Обратите внимание! Стремительный рост закупок начался не сегодня. Еще в 2025 году импорт аккумуляторов вырос на 55% до 1,48 миллиарда долларов. Чтобы помочь украинцам подготовиться к блэкаутам, в конце июля 2024 года правительство ввело налоговые и таможенные льготы на ввоз энергетического оборудования. Отмена пошлин и НДС сделала зарядные станции и батареи более доступными для населения, что и привело к нынешним рекордным показателям импорта.

Кстати, в октябре 2026 года дефицит внешней торговли товаров достиг рекордных 6,3 миллиарда долларов. Украина ввезла из-за рубежа продукции на 9,1 миллиарда долларов, тогда как продала лишь на 2,8 миллиарда.