Никакой партии: крупнейший покупатель Индии открестился от российской нефти

Индия, которая с начала полномасштабной войны в Украине стала главным импортером морской нефти из России, постепенно сокращает поставки. Крупнейший в прошлом покупатель российского сырья Reliance Industries отказывается от закупок.

Почему компания опровергает закупки нефти?

В компании заявили, что не ожидают никаких поставок российской сырой нефти в январе 2026 года и не получали грузов из России за последние три недели, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Этим заявлением Reliance Industries опровергла публикацию Bloomberg о возобновлении закупок российской нефти для нужд внутреннего производства.

Издание, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, утверждало, что три танкера с сырьем из России направляются к нефтеперерабатывающему заводу Reliance в Джамнагаре.

По его информации, на судах находится почти 2,2 миллиона баррелей нефти Urals, и они якобы должны были прибыть к индийскому нефтепереработчику в январе.

Однако в Reliance отрицают покупку этих грузов.

На фоне прекращения закупок российской нефти компанией Reliance импорт России в Индию в январе, вероятно, сократится еще больше, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы,

– прогнозируют аналитики.

Заметьте! Ранее крупнейшим поставщиком нефти для Reliance была компания "Роснефть" по долгосрочному соглашению на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако после введения США санкций против нее в октябре 2025 года индийская компания отказалась от закупок.

Как Индия сокращает закупки российской нефти?

Усиление санкций со стороны США и Евросоюза уже сократило поставки российской нефти в Индию.

По данным аналитической компании Kpler, в декабре импорт сырья из России снизился до минимума за последние три года – примерно до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель стал почти на 40% меньше пиковых поставок в июне, когда импорт достигал около 2 миллионов баррелей в сутки.

Сокращению закупок способствуют и действия индийских властей. На прошлой неделе, по информации Reuters, Министерство нефти Индии обратилось к нефтепереработчикам с требованием отчитываться еженедельно о закупках российской и американской нефти.

Нам нужна оперативная и точная информация по импорту российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники,

– заявили чиновники.

Это впервые правительство Индии решило контролировать закупки нефти напрямую.

Заметьте! Аналитики говорят, что Нью-Дели стремится заключить торговую сделку с США, и важной преградой на этом пути остается импорт российской нефти. На этом фоне поставки сырья из России могут упасть до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки.

Как США давят на Индию?