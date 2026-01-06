Никакой партии: крупнейший покупатель Индии открестился от российской нефти
- Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти в Индии, отказывается от закупок, отрицая информацию о возобновлении импорта.
- Индия сокращает импорт российской нефти из-за санкций США и ЕС, а правительство начало контролировать закупки для возможных торговых сделок с США.
Индия, которая с начала полномасштабной войны в Украине стала главным импортером морской нефти из России, постепенно сокращает поставки. Крупнейший в прошлом покупатель российского сырья Reliance Industries отказывается от закупок.
Почему компания опровергает закупки нефти?
В компании заявили, что не ожидают никаких поставок российской сырой нефти в январе 2026 года и не получали грузов из России за последние три недели, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Этим заявлением Reliance Industries опровергла публикацию Bloomberg о возобновлении закупок российской нефти для нужд внутреннего производства.
- Издание, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, утверждало, что три танкера с сырьем из России направляются к нефтеперерабатывающему заводу Reliance в Джамнагаре.
- По его информации, на судах находится почти 2,2 миллиона баррелей нефти Urals, и они якобы должны были прибыть к индийскому нефтепереработчику в январе.
Однако в Reliance отрицают покупку этих грузов.
На фоне прекращения закупок российской нефти компанией Reliance импорт России в Индию в январе, вероятно, сократится еще больше, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы,
– прогнозируют аналитики.
Заметьте! Ранее крупнейшим поставщиком нефти для Reliance была компания "Роснефть" по долгосрочному соглашению на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако после введения США санкций против нее в октябре 2025 года индийская компания отказалась от закупок.
Как Индия сокращает закупки российской нефти?
Усиление санкций со стороны США и Евросоюза уже сократило поставки российской нефти в Индию.
По данным аналитической компании Kpler, в декабре импорт сырья из России снизился до минимума за последние три года – примерно до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель стал почти на 40% меньше пиковых поставок в июне, когда импорт достигал около 2 миллионов баррелей в сутки.
Сокращению закупок способствуют и действия индийских властей. На прошлой неделе, по информации Reuters, Министерство нефти Индии обратилось к нефтепереработчикам с требованием отчитываться еженедельно о закупках российской и американской нефти.
Нам нужна оперативная и точная информация по импорту российской и американской нефти, чтобы в случае запроса со стороны США мы могли предоставить проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники,
– заявили чиновники.
Это впервые правительство Индии решило контролировать закупки нефти напрямую.
Заметьте! Аналитики говорят, что Нью-Дели стремится заключить торговую сделку с США, и важной преградой на этом пути остается импорт российской нефти. На этом фоне поставки сырья из России могут упасть до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки.
Как США давят на Индию?
В прошлом году США ввели для Индии одни из самых высоких тарифов на импорт, удвоив действующие и доведя общую ставку до 50%. В Вашингтоне это решение объяснили ростом закупок российской нефти, мол, эти средства от торговли с Индией Москва тратит на финансирование войны против Украины.
После введения тарифов в 50% индийский премьер Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался с президентом США Дональдом Трампом по телефону, пытаясь достичь нового торгового соглашения. Пока что эти усилия не дали результата.
В ноябре 2025 года Трамп заявил, что может снизить пошлины для Индии, потому что она якобы сократила импорт российской нефти. Однако уже в начале 2026 года глава Белого дома изменил мнение и заявил, что Индия продолжает закупки у Москвы, из-за чего тарифы могут вырасти еще больше.