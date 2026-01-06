Чому компанія спростовує закупівлі нафти?

У компанії заявили, що не очікують жодних постачань російської сирої нафти у січні 2026 року й не отримували вантажів з Росії за останні три тижні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цією заявою Reliance Industries спростувала публікацію Bloomberg про відновлення закупівель російської нафти для потреб внутрішнього виробництва.

Видання, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, стверджувало, що три танкери із сировиною з Росії направляються до нафтопереробного заводу Reliance у Джамнагарі.

За його інформацією, на суднах знаходиться майже 2,2 мільйона барелів нафти Urals, і вони нібито мали прибути до індійського нафтопереробника у січні.

Однак у Reliance заперечують купівлю цих вантажів.

На тлі припинення закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт Росії до Індії у січні, ймовірно, скоротиться ще більше, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви,

– прогнозують аналітики.

Зауважте! Раніше найбільшим постачальником нафти для Reliance була компанія "Роснефть" за довгостроковою угодою на 500 тисяч барелів на добу. Однак після запровадження США санкцій проти неї у жовтні 2025 року індійська компанія відмовилася від закупівель.

Як Індія скорочує закупівлі російської нафти?

Посилення санкцій з боку США та Євросоюзу вже скоротило постачання російської нафти до Індії.

За даними аналітичної компанії Kpler, у грудні імпорт сировини з Росії знизився до мінімуму за останні три роки – приблизно до 1,2 мільйона барелів на добу. Цей показник став майже на 40% менше за пікові постачання у червні, коли імпорт сягав близько 2 мільйонів барелів на добу.

Скороченню закупівель сприяють і дії індійської влади. Минулого тижня, за інформацією Reuters, Міністерство нафти Індії звернулося до нафтопереробників з вимогою звітувати щотижня про закупівлі російської та американської нафти.

Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела,

– заявили чиновники.

Це вперше уряд Індії вирішив контролювати закупівлі нафти напряму.

Зауважте! Аналітики говорять, що Нью-Делі прагне укласти торгівельну угоду зі США, і важливою перепоною на шляху до неї залишається імпорт російської нафти. На цьому тлі постачання сировини з Росії може впасти до менш ніж 1 мільйона барелів на добу.

Як США тиснуть на Індію?