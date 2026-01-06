Чому компанія спростовує закупівлі нафти?
У компанії заявили, що не очікують жодних постачань російської сирої нафти у січні 2026 року й не отримували вантажів з Росії за останні три тижні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цією заявою Reliance Industries спростувала публікацію Bloomberg про відновлення закупівель російської нафти для потреб внутрішнього виробництва.
- Видання, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, стверджувало, що три танкери із сировиною з Росії направляються до нафтопереробного заводу Reliance у Джамнагарі.
- За його інформацією, на суднах знаходиться майже 2,2 мільйона барелів нафти Urals, і вони нібито мали прибути до індійського нафтопереробника у січні.
Однак у Reliance заперечують купівлю цих вантажів.
На тлі припинення закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт Росії до Індії у січні, ймовірно, скоротиться ще більше, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви,
– прогнозують аналітики.
Зауважте! Раніше найбільшим постачальником нафти для Reliance була компанія "Роснефть" за довгостроковою угодою на 500 тисяч барелів на добу. Однак після запровадження США санкцій проти неї у жовтні 2025 року індійська компанія відмовилася від закупівель.
Як Індія скорочує закупівлі російської нафти?
Посилення санкцій з боку США та Євросоюзу вже скоротило постачання російської нафти до Індії.
За даними аналітичної компанії Kpler, у грудні імпорт сировини з Росії знизився до мінімуму за останні три роки – приблизно до 1,2 мільйона барелів на добу. Цей показник став майже на 40% менше за пікові постачання у червні, коли імпорт сягав близько 2 мільйонів барелів на добу.
Скороченню закупівель сприяють і дії індійської влади. Минулого тижня, за інформацією Reuters, Міністерство нафти Індії звернулося до нафтопереробників з вимогою звітувати щотижня про закупівлі російської та американської нафти.
Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела,
– заявили чиновники.
Це вперше уряд Індії вирішив контролювати закупівлі нафти напряму.
Зауважте! Аналітики говорять, що Нью-Делі прагне укласти торгівельну угоду зі США, і важливою перепоною на шляху до неї залишається імпорт російської нафти. На цьому тлі постачання сировини з Росії може впасти до менш ніж 1 мільйона барелів на добу.
Як США тиснуть на Індію?
Торік США запровадили для Індії одні з найвищих тарифів на імпорт, подвоївши чинні і довівши загальну ставку до 50%. У Вашингтоні це рішення пояснили зростанням закупівель російської нафти, мовляв, ці кошти від торгівлі з Індією Москва витрачає на фінансування війни проти України.
Після запровадження тарифів у 50% індійський прем'єр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався з президентом США Дональдом Трампом телефоном, намагаючись досягти нової торгівельної угоди. Поки що ці зусилля не дали результату.
У листопаді 2025 року Трамп заявив, що може знизити мита для Індії, бо вона нібито скоротила імпорт російської нафти. Проте вже на початку 2026 року глава Білого дому змінив думку і заявив, що Індія продовжує закупівлі у Москви, через що тарифи можуть зрости ще більше.