Як влада Індії хоче контролювати поставки нафти?

Індійська влада звернулася до нафтопереробників із вимогою щотижня надавати інформацію про імпорт нафти з Росії та США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел, такий запит нафтовим компаніям направив підрозділ Міністерства нафти Індії – Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). Оскільки ці дані нібито прагне отримувати канцелярія прем’єр-міністра країни Нарендри Моді.

Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела,

– говорять чиновники.

Втім, вони додають, що отриману від нафтопереробників інформацію про поставки сировини оприлюднювати не планують.

Раніше походження імпортованої нафти відображалося переважно у статистиці митних органів за підсумками місяця або ж у даних приватних аналітичних компаній.

Це перший випадок, коли уряд вимагає таких звітів на щотижневій основі,

– підкреслює видання.

Зауважте! У Міністерстві нафти Індії цю інформацію не коментують. Великі нафтопереробні компанії, на кшталт Reliance Industries та Indian Oil Corp, також не відповіли на запити журналістів.

Навіщо Індії звіти про походження нафти?

Після початку повномасштабної війни в Україні Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом. Однак це викликало гостру критику з боку західних країн, оскільки нафтові доходи Москви йдуть на фінансування армії.

Через значні обсяги закупівель російської нафти США навіть подвоїли торгівельні тарифи на індійські товари, підвищивши їх до 50%.

Наразі США та Індія ведуть переговори про укладення нової торгівельної угоди, яка дозволить знизити мита, але вони проходять складно, і головним каменем спотикання залишається саме російська нафта.

У листопаді Трамп заявив, що США готові знизити тарифи, оскільки Індія скоротила імпорт нафти з Москви.

Вони дуже суттєво скоротили (постачання російської нафти – 24 канал). Тож ми знизимо тарифи,

– додав Трамп.

Однак Трамп не пообіцяв нічого конкретного, додавши лише, що зниження мит відбудеться "у якийсь момент".

Важливо! За даними джерел в уряді Індії, нафтопереробникам прямо не наказували скорочувати закупівлі російської нафти. Втім, вони очікують, що в найближчі місяці імпорт з Росії у середньому впаде нижче 1 мільйона барелів на добу.

Як скоротився імпорт російської нафти?