Що відомо про закупівлі Індією російської нафти?

Танкери прямують туди після того, як нафтопереробник відновив частину закупівель для внутрішнього виробництва, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Судна, які завантажені майже 2,2 мільйонами барелів нафтою Urals, наразі сигналізують великий комплекс у Джамнагарі. За даними аналітичної компанії Kpler, очікуються до прибуття на початку цього місяця.

Kpler відстежує переміщення суден на основі живих сигналів, які надсилають капітани та в яких зазначаються поточне місцеперебування та заплановані порти розвантаження.

Маршрути можуть змінюватися в міру наближення суден до Індії,

– уточнили у тексті.

Представник Reliance заперечив, що компанія придбала ці вантажі, додавши, що вона не має жодних підтверджених поставок російської нафти для постачання у січні.

Що відомо про саму компанію?

Спершу, після того, як США внесли до чорного списку Rosneft PJSC та Lukoil PJSC, Reliance відмовилася від закупівель. У листопаді ж компанія оголосила, що припинить використання російської нафти на експортноорієнтованій частині свого заводу.

Відтоді вона почала закуповувати нафту у несанкціонованих російських виробників для внутрішніх потреб. Раніше Rosneft була найбільшим постачальником російської нафти для нафтопереробника за довгостроковою угодою на постачання 500 тисяч барелів на добу.

Цікаво! Індія в останні роки стала ключовим ринком збуту нафти для виробника з ОПЕК+, але зазнала тиску з боку Трампа та членів його адміністрації через торгівлю з Росією. Через цю невизначеність індійські НПЗ скоротили закупівлі.

Зокрема минулого місяця імпорт впав до найнижчого рівня за три роки. Контрольована мільярдером Мукешем Амбані, Reliance у 2024 – 2025 роках була найбільшим у світі покупцем російської нафти, згідно з даними Kpler.

Вантажі позначені як такі, що постачаються трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport та Ethos Energy, згідно з даними Kpler.

Alghaf Marine і Redwood Global перебувають під санкціями Великої Британії, а перша компанія є правонаступницею близькосхідного підрозділу Litasco – трейдингового крила Lukoil.

Постачання російської нафти на нафтопереробний комплекс Reliance у Джамнагарі становили понад 40% імпорту заводу в період із січня по листопад минулого року,

Зауважте! Reliance – це не єдина індійська компанія, що купує російську нафту. Державні Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. також беруть вантажі у несанкціонованих постачальників. Їх приваблюють великі знижки, низькі переробні маржі та невизначеність щодо статусу торговельних переговорів із Вашингтоном.

Нагадаємо, що знижки на партії російської нафти в морських портах відвантаження наприкінці 2025 року наблизилися до історичних максимумів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

У поєднанні з низькими світовими цінами та обмеженнями санкцій ставить експорт на межу рентабельності. Знижки на сорт Urals до еталону Brent досягли 20 – 30 за доларів за барель.

Зокрема частина російських нафтовиків уже стикнулася зі збитковістю видобутку. Причина – низький експортний паритет.

Важливо! Компанії, які продовжують отримувати дохід, зберегли рентабельність завдяки пільговій ставці податку на видобуток.

Що ще відомо про постачання до Індії?