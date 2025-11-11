"Выдумка, которую воспринимают как правду": в Хорватии развенчали миф Орбана об импорте нефти

В Хорватии отвергли утверждение Венгрии о недостаточных мощностях Адриатического трубопровода. Именно этим, в частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснял неспособность его страны отказаться от российской нефти.

Что говорят в Хорватии?

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что утверждение властей Венгрии и компании MOL о "неадекватном и слишком малом" хорватском трубопроводе являются абсолютно ложными, передает 24 Канал со ссылкой на Index.

Он также полностью опроверг венгерские заявления о том, что хорватская компания Janaf, которая управляет трубопроводом, якобы не выполняет своих обязательств по поставкам сырой нефти Будапешту.

Это абсолютно фальшивый нарратив венгерской власти и самой компании MOL, который полностью искажает факты и истину. Janaf имеет все возможности и мощности, чтобы транспортировать всю необходимую сырую нефть к нефтеперерабатывающим заводам в Сазгаломбатти (Венгрия) и Братиславе (Словакия),

– подчеркнул Пленкович.

Он добавил, что пропускные мощности хорватского трубопровода даже превышают максимальные объемы работы заводов:

По его словам, годовая пропускная способность Адриатического нефтепровода составляет 5 миллионов тонн сырой нефти.

Тогда как максимальная мощность завода в Венгрии – 8,1 миллиона тонн.

Пленкович также упомянул годовое освобождение от действий американских санкций, связанных с использованием российской нефти и газа, о котором договорился Орбан. Премьер не понимает, почему "фальшивые нарративы" Венгрии нашли определенное одобрение со стороны США.

Все это обосновывается выдумками о том, что Венгрия "не имеет моря" или "альтернативных нефтепроводов". Это выдумка, которую по неизвестным причинам воспринимают как правду. На самом деле она полностью ложная и, я бы сказал, вводит в заблуждение даже тех, кто считает ее достоверной. И вы знаете, о ком я говорю,

– подчеркнул Пленкович.

О чем договорился Орбан с Трампом?

Во время визита в Вашингтон на прошлой неделе Виктор Орбан договорился с президентом Дональдом Трампом об освобождении Венгрии от санкций за импорт российской нефти и газа.

Венгерский премьер заявил, что договоренность касается двух главных трубопроводов – нефтяного "Дружба" и газового "Турецкий поток".

Мы получили общее освобождение от санкций в отношении этих направлений,

– отметил Орбан.

При этом он отметил, что освобождение якобы будет действовать бессрочно. Однако в Белом доме уточнили, что Будапешт получил освобождение от санкций только на один год, пишет CNN.

Почему решение США критикуют?