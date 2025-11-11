"Вигадка, яку сприймають як правду": у Хорватії розвінчали міф Орбана про імпорт нафти

У Хорватії відкинули твердження Угорщини про недостатні потужності Адріатичного трубопроводу. Саме цим, зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснював неспроможність його країни відмовитися від російської нафти.

Що говорять в Хорватії?

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що твердження влади Угорщини та компанії MOL про "неадекватний і занадто малий" хорватський трубопровід є абсолютно неправдивими, передає 24 Канал з посиланням на Index.

Дивіться також Трамп зробив виняток для Орбана щодо російської нафти, але є нюанс

Він також повністю спростував угорські заяви про те, що хорватська компанія Janaf, яка управляє трубопроводом, нібито не виконує своїх зобов’язань щодо постачання сирої нафти Будапешту.

Це абсолютно фальшивий наратив угорської влади та самої компанії MOL, який повністю перекручує факти та істину. Janaf має всі можливості та потужності, щоб транспортувати всю необхідну сирову нафту до нафтопереробних заводів у Сазгаломбатті (Угорщина) і Братиславі (Словаччина),

– наголосив Пленкович.

Він додав, що пропускні потужності хорватського трубопроводу навіть перевищують максимальні обсяги роботи заводів:

За його словами, річна пропускна здатність Адріатичного нафтопроводу складає 5 мільйонів тонн сирої нафти.

Тоді як максимальна потужність заводу в Угорщині – 8,1 мільйона тонн.

Пленкович також згадав річне звільнення від дій американських санкцій, пов’язаних із використанням російської нафти та газу, про яке домовився Орбан. Прем'єр не розуміє, чому "фальшиві наративи" Угорщини знайшли певне схвалення з боку США.

Все це обґрунтовується вигадками про те, що Угорщина "не має моря" чи "альтернативних нафтопроводів". Це вигадка, яку з невідомих причин сприймають як правду. Насправді вона повністю неправдива і, я б сказав, вводить в оману навіть тих, хто вважає її достовірною. І ви знаєте, про кого я говорю,

– підкреслив Пленкович.

Про що домовився Орбан із Трампом?

Під час візиту до Вашингтона минулого тижня Віктор Орбан домовився з президентом Дональдом Трампом про звільнення Угорщину від санкцій за імпорт російської нафти та газу.

Угорський прем'єр заявив, що домовленість стосується двох головних трубопроводів – нафтового "Дружба" та газового "Турецький потік".

Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо цих напрямків,

– зазначив Орбан.

При цьому він наголосив, що звільнення нібито буде діяти безстроково. Однак у Білому домі уточнили, що Будапешт отримав звільнення від санкцій лише на один рік, пише CNN.

Чому рішення США критикують?