Словакия и Венгрия не имеют альтернатив российским энергоносителям, поэтому требуют от ЕС решить проблему. До этого они будут сопротивляться давлению Трампа.

Почему Словакия и Венгрия не откажутся от энергоносителей из России?

Трамп требует сократить импорт российской нефти и газа, однако Словакия и Венгрия готовы сопротивляться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Страны заявили, что будут сопротивляться, пока в ЕС не найдут достаточных альтернативных поставок.

Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно повредить нашей промышленности и экономике,

– заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

По ее словам, сначала должна быть создана достаточная инфраструктура для поддержки альтернативных маршрутов. Эти комментарии являются сопротивлением давлению со стороны Трампа, чтобы все государства ЕС прекратили импорт российских энергоносителей, что ударит по Словакии и Венгрии.

Представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш повторил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергетических поставок.

Когда ЕС откажется от энергоносителей из России?