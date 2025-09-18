Словакия и Венгрия не имеют чем заменить российскую нефть и газ: страны будут сопротивляться США
- Венгрия и Словакия не имеют альтернатив российским энергоносителям и будут сопротивляться давлению США.
- Страны требуют от ЕС найти достаточные альтернативные поставки, чтобы избежать вреда для их экономики и промышленности.
Словакия и Венгрия не имеют альтернатив российским энергоносителям, поэтому требуют от ЕС решить проблему. До этого они будут сопротивляться давлению Трампа.
Почему Словакия и Венгрия не откажутся от энергоносителей из России?
Трамп требует сократить импорт российской нефти и газа, однако Словакия и Венгрия готовы сопротивляться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Страны заявили, что будут сопротивляться, пока в ЕС не найдут достаточных альтернативных поставок.
Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно повредить нашей промышленности и экономике,
– заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
По ее словам, сначала должна быть создана достаточная инфраструктура для поддержки альтернативных маршрутов. Эти комментарии являются сопротивлением давлению со стороны Трампа, чтобы все государства ЕС прекратили импорт российских энергоносителей, что ударит по Словакии и Венгрии.
Представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш повторил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергетических поставок.
Когда ЕС откажется от энергоносителей из России?
У Европы есть время отказаться от российских газа и нефти до конца 2026 года. По контракту можно покупать газ и нефть в 2026 году. Но когда наступит 1 января 2027 года года, то газа или нефтепродуктов из России "больше не будет".
Словакия и Венгрия продолжат покупать российские энергоносители. Обе страны требуют развития энергетической инфраструктуры перед отказом от российского импорта. Эти слова стали ответом на новое давление со стороны Трампа, который настаивает на том, чтобы все страны ЕС прекратили импорт российских энергоресурсов.
В целом ЕС заплатил Москве сотни миллионов евро за газ. Блок импортировал трубопроводного и сжиженного природного газа из России в июле 2025 года на сумму 955 миллионов евро. Больше всего его покупали Греция и Венгрия.