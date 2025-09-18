Словаччина та Угорщина не мають альтернатив російським енергоносіям, тому вимагають ЄС вирішити проблему. До цього вони чинитимуть опір тиску Трампа.

Чому Словаччина й Угорщина не відмовляться від енергоносіїв з Росії?

Трамп вимагає скоротити імпорт російської нафти та газу, проте Словаччина й Угорщина готові чинити опір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Після атаки дронів: Польща закликає припинити закупівлі нафти в Росії раніше, ніж планували

Країни заявили, що чинитимуть опір, доки в ЄС не знайдуть достатніх альтернативних поставок.

Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов’язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці,

– заявила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

За її словами, спочатку має бути створена достатня інфраструктура для підтримки альтернативних маршрутів. Ці коментарі є опором тиску з боку Трампа, щоб усі держави ЄС припинили імпорт російських енергоносіїв, що вдарить по Словаччині та Угорщині.

Представник уряду Угорщини Гергей Гуляш повторив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергетичних поставок.

Коли ЄС відмовиться від енергоносіїв з Росії?