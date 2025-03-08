У кого из украинцев не вырастет пенсия вследствие индексации

В марте началась индексация пенсий, вследствие чего некоторые украинцы начали получать большие выплаты. Впрочем, индексация коснется не всех.

Чьи пенсии не подлежали индексации

В частности, согласно пенсионному законодательству, индексации не подлежат пенсии государственных служащих, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также Будьте внимательны: стало известно кого не коснется новая индексация

Это нередко вызывает возмущение пенсионеров, ведь не все государственные служащие имеют высокие пенсии. Когда-то государство обеспечивало госслужащих и работников местного самоуправления стабильными пенсиями. Однако со временем эти гарантии постепенно сужали, оставив многих без надлежащего финансового обеспечения.

Еще в 1993 году была принята первая версия Закона "О государственной службе". Его 37-я статья гарантировала госслужащим пенсию до 90% от зарплаты.

Впоследствии большинство преимуществ постепенно отменили.

С 2011 года пенсии для госслужащих уменьшили до 80% от зарплаты.

пенсии для госслужащих уменьшили до 80% от зарплаты. С 2015 года этот показатель сократили до 60%, а также лишили возможности получать индексацию и перерасчет пенсий из-за роста окладов.

этот показатель сократили до 60%, а также лишили возможности получать индексацию и перерасчет пенсий из-за роста окладов. С 1 мая 2016 года вступил в силу новый Закон "О государственной службе", который предусмотрел, что пенсионное обеспечение госслужащих осуществляется на общих основаниях – по нормам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Будет ли перерасчет пенсий

В декабре 2022 года Конституционный Суд признал неконституционным положение Закона "О государственной службе", которое запрещало перерасчет пенсий для отдельных категорий госслужащих.

Заметьте! Суд отметил, что из-за пробелов в законодательстве размер пенсий госслужащих существенно отличается в зависимости от времени их назначения, что является несправедливым. Согласно решению суда, после завершения военного положения должно быть восстановлено право госслужащих на перерасчет пенсий в соответствии с их зарплатой.

Впервые за много лет индексация таких выплат состоялась 1 июля 2023 года, а в 2024 году ее провели уже 1 марта – одновременно с индексацией обычных пенсий. Однако обесцененные годами выплаты такое повышение существенно не улучшает.