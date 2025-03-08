Чиї пенсії не підлягали індексації

Зокрема, згідно з пенсійним законодавством, індексації не підлягають пенсії державних службовців, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Це нерідко викликає обурення пенсіонерів, адже не всі державні службовці мають високі пенсії. Колись держава забезпечувала держслужбовців і працівників місцевого самоврядування стабільними пенсіями. Проте з часом ці гарантії поступово звужували, залишивши багатьох без належного фінансового забезпечення.

Ще в 1993 році було ухвалено першу версію Закону "Про державну службу". Його 37-ма стаття гарантувала держслужбовцям пенсію до 90% від зарплати.

Згодом більшість переваг поступово скасували.

З 2011 року пенсії для держслужбовців зменшили до 80% від зарплати.

пенсії для держслужбовців зменшили до 80% від зарплати. З 2015 року цей показник скоротили до 60%, а також позбавили можливості отримувати індексацію та перерахунок пенсій через зростання окладів.

цей показник скоротили до 60%, а також позбавили можливості отримувати індексацію та перерахунок пенсій через зростання окладів. З 1 травня 2016 року набув чинності новий Закон "Про державну службу", який передбачив, що пенсійне забезпечення держслужбовців здійснюється на загальних підставах – за нормами Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чи буде перерахунок пенсій

У грудні 2022 року Конституційний Суд визнав неконституційним положення Закону "Про державну службу", яке забороняло перерахунок пенсій для окремих категорій держслужбовців.

Зауважте! Суд зазначив, що через прогалини в законодавстві розмір пенсій держслужбовців суттєво відрізняється залежно від часу їх призначення, що є несправедливим. Згідно з рішенням суду, після завершення воєнного стану має бути відновлено право держслужбовців на перерахунок пенсій відповідно до їхньої зарплати.

Вперше за багато років індексація таких виплат відбулася 1 липня 2023 року, а у 2024 році її провели вже 1 березня – одночасно з індексацією звичайних пенсій. Однак знецінені роками виплати таке підвищення суттєво не покращує.