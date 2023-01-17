Индекс борща: как изменились цены в Украине с начала войны

За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,2%. В настоящее время цена порции борща на четырех человек составит 99,2 гривны.

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Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту по состоянию на 13 января 2023 года. обойдется в 99,2 гривны. Больше всего за 11 месяцев подорожала свинина, а вот свекла наоборот подешевела почти в половину.

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Какие категории подорожали за 11 месяцев

Свинина – цена 400 граммов этого продукта выросла на 63,7% за 11 месяцев. В феврале для приготовления порции на четырех человек достаточно было 102,1 гривны, а сейчас нужно 167,21 гривны.

– цена 400 граммов этого продукта выросла на 63,7% за 11 месяцев. В феврале для приготовления порции на четырех человек достаточно было 102,1 гривны, а сейчас нужно 167,21 гривны. Морковь подорожала на 26,48%. Теперь за 150 грамм нужно отдать 25,6 гривны против 20,24 гривны раньше.

подорожала на 26,48%. Теперь за 150 грамм нужно отдать 25,6 гривны против 20,24 гривны раньше. Сметана - На 31,91% до 40,26 гривны за 100 граммов. Раньше цена в магазинах в среднем составляла 30,56 гривны.

Что подешевело за 11 месяцев

Картофель с начала войны наоборот подешевела, хотя и меньше – на 32,08% до 10,1 гривны против 14,87 гривны за полкило.

с начала войны наоборот подешевела, хотя и меньше – на 32,08% до 10,1 гривны против 14,87 гривны за полкило. Капуста снизилась в цене на 45,89% до 13,17 гривны за полкилограмма. В начале войны цена составляла 24,34 гривны.

снизилась в цене на 45,89% до 13,17 гривны за полкилограмма. В начале войны цена составляла 24,34 гривны. Свекла подешевел больше всего на 48,02% до 11,93 гривны за 400 граммов. Раньше цена составляла 22,95 гривны за это же количество граммов.

Как изменилась цена борща в Украине во время войн / Инфографика BRDO

Как изменились цены за год

В 2022 году продовольственные цены выросли на 34,4%. Всего в годовом измерении подорожали все категории продуктов – больше прибавили в цене яйца и фрукты (76,6% и 73,8% соответственно). Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

По мнению экспертов, в 2023 году тоже все категории продуктов продолжат дорожать. Это касается прежде всего масла, хлебопродуктов и овощей из-за оккупации южных территорий. Больше об этом, читайте здесь.