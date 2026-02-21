Уже в марте пенсии вырастут: министр назвал размеры повышений выплат

Для большинства украинских пенсионеров размер выплат пересчитают уже в марте. Индексация произойдет на 12,1%.

Какой будет индексация пенсий в марте?

Пенсии вырастут минимум на 100 гривен, тогда как максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 гривнами. Детали в интервью для "РБК-Украина" рассказал министр социальной политики Денис Улютин.

По словам чиновника, фактический размер повышения будет индивидуальным, ведь он зависит от размера пенсии и страхового стажа каждого человека.

Например, минимальная пенсия для не работающих пенсионеров вырастет с 3 038 гривен до 3 406 гривен.

Кроме того, изменения предусмотрены в специальных надбавках, поэтому минимальную выплату повысят для людей в возрасте:

от 70 до 80 лет – до 4 050 гривен вместо 3 613 гривен;

– до вместо 3 613 гривен; 80 лет и старше – до 4 213 гривен вместо 3 758 гривен.

Обратите внимание! Перерасчет проведут автоматически, поэтому обращаться в пенсионный фонд Украины не нужно.

Пенсионерам, которые до сих пор работают, индексацию проведут на тех же условиях с 1 апреля – с учетом дополнительного страхового стажа. К слову, такой перерасчет осуществляют раз в два года.

Также обновленные выплаты получат ВПЛ.

В то же время максимальная пенсия останется без изменений – 25 950 гривен. Правда, ограничение не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулирует специальный закон.

Напомним, ранее Денис Улютин заметил, что важной предпосылкой индексации стала финансовая стабильность пенсионной системы. Пенсионный фонд начал год с утвержденным бюджетом, что гарантирует предсказуемость выплат для миллионов украинцев.

Кому пенсии не пересчитают в марте?