Рост пенсий в марте: как изменились выплаты пенсионеров

В марте началась индексация пенсий. Пересчитаны пенсионные выплаты более 10 миллионов украинцев.

Как изменились пенсии

В этом году пенсии были проиндексированы на 7,96%. Под перерасчет попали военные, страховые и чернобыльские пенсионные выплаты.

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Минимальная пенсия для граждан старше 65 лет, при условии, что они не работают, составила – 3 370 гривен. Также изменились гарантированные выплаты для лиц такого возраста:

до 70 лет – 2 980 гривен;

от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;

от 80 лет – 3 370 гривен.

Выплаты пенсионеров выросли минимум на 100 гривен. А вот максимальный показатель роста составил – 1 500 гривен.

Как выросли пенсии чернобыльцев и ветеранов

Пенсии граждан, занимавшихся ликвидацией аварии на ЧАЭС также повысили. Теперь, в соответствии со степенью увечья, их минимумы таковы:

для граждан с инвалидностью І группы – 14 308,46 гривны;

ІІ группы – 11 446,77 гривны;

ІІІ группы – 8 585,08.

Изменились и выплаты участников боевых действий. Военные, имеющие инвалидность, также получили повышение пенсий. Сейчас гарантированные минимумы для указанных лиц следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен;

для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен;

для участников боевых действий – 4 958 гривен.