Индексация пенсий в 2026 году: когда она состоится и как изменятся выплаты

В Украине ежегодно происходит индексация пенсий –в марте. Пенсионные выплаты пересчитывают с учетом увеличения цен и средней зарплаты.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?

В 2026 году индексация состоится с 1 марта, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Читайте также Какая на самом деле будет пенсия, если есть 15 лет стажа

В текущем году планируют осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции в 2025 году.

Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет,

– сказал Улютин.

Напомним, что индексация пенсий в Украине является автоматической. Ее проводят каждый год, начиная с 2019 года. Об этом ранее отметили в Министерстве финансов Украины.

Расходы на индексацию осуществляют в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда Украины и средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на пенсионное обеспечение на текущий год.

Обратите внимание! В частности, в прошлом году коэффициент индексации составил 11,5 %.

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?