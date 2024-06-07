Индексация пенсий: чьи выплаты не вырастут

Во время индексации пенсий весной далеко не все украинцы получили повышение выплат. Это связано с замораживанием размеров выплат определенным лицам.

Кому не индексируют выплаты

Для части украинцев власти не проводят индексацию пенсий. В первую очередь это касается граждан, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет – их пенсии начислены учитывая недавние экономические изменения.

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Украинцы, которые получают минимальную пенсию, не проходят индексацию. Государство постепенно повышает их доплаты до пенсионного минимума. Также выплаты не растут у лиц с высокими пенсиями.

Положительным изменением для пенсионеров является то, что те, кому исполняется 70 лет, могут рассчитывать на получение надбавки к пенсии. Эта надбавка автоматически начисляется в месяце, когда лицу исполняется 70 лет, и со временем ее размер увеличивается и составляет от 300 до 570 гривен, в зависимости от возраста.

Что известно о мартовской индексации

В марте 2024 года примерно 10 миллионов украинцев получили повышение пенсий в результате индексации. Весеннее осовременивание пенсий произошло с применением коэффициента 1,079, что привело к росту пенсий почти на 8%. Минимальное повышение пенсии составило 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.

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