Индексацию проводят неправильно: пенсионеры массово обращаются в суд
В Украине традиционно происходит пенсионная индексация в марте. Благодаря этой процедуре, пенсии растут. Однако не всегда она происходит корректно.
Почему на ПФУ подают в суд из-за индексации?
В мае возросло количество судов по перерасчету пенсий из-за неправильного применения процедуры индексации. В частности, интересный случай рассмотрел Полтавский окружной административный суд, сообщает OBOZ.UA.
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Речь идет о деле №440/3770/26. Местный пенсионер подал иск против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.
Как известно, истец указывает, что ПФУ игнорировал увеличение показателя средней заработной платы. Речь идет именно о периоде с 2021 по 2026 годы.
А вот Пенсионный фонд имел другую позицию:
- представители фонда утверждали, что из-за того, что пенсия была исчислена на базе зарплаты за 2017 – 2019 годы, отсутствовали основания для автоматической индексации по постановлениям Кабмина;
- именно поэтому, для пенсионера полноценный перерасчет не происходил, начислялись только фиксированные доплаты в размере 100 – 135 гривен.
Суд вынес решение. Было определено, что ПФУ будет обязан пересчитать пенсию путем последовательного умножения базового показателя – 7 763,17 гривны на соответствующие коэффициенты:
- 1,11;
- 1,14;
- 1,197;
- 1,0796;
- 1,115.
Что известно об индексации 2026 года?
В марте состоялась масштабная индексация. Нынешний показатель – 12,1%.
Этот перерасчет коснулся пенсий, назначенных по 31 декабря 2025 года включительно. Процесс индексирования происходил автоматически. Минимальный рост выплат составил 100 гривен, а максимальный – 2 595 гривен.