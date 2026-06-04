Экономика Соцвыплаты Индексацию проводят неправильно: пенсионеры массово обращаются в суд
4 июня, 23:34
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Индексацию проводят неправильно: пенсионеры массово обращаются в суд

Анастасия Зорик

В Украине традиционно происходит пенсионная индексация в марте. Благодаря этой процедуре, пенсии растут. Однако не всегда она происходит корректно.

Почему на ПФУ подают в суд из-за индексации?

В мае возросло количество судов по перерасчету пенсий из-за неправильного применения процедуры индексации. В частности, интересный случай рассмотрел Полтавский окружной административный суд, сообщает OBOZ.UA.

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Речь идет о деле №440/3770/26. Местный пенсионер подал иск против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Как известно, истец указывает, что ПФУ игнорировал увеличение показателя средней заработной платы. Речь идет именно о периоде с 2021 по 2026 годы.

А вот Пенсионный фонд имел другую позицию:

  • представители фонда утверждали, что из-за того, что пенсия была исчислена на базе зарплаты за 2017 – 2019 годы, отсутствовали основания для автоматической индексации по постановлениям Кабмина;
  • именно поэтому, для пенсионера полноценный перерасчет не происходил, начислялись только фиксированные доплаты в размере 100 – 135 гривен.

Суд вынес решение. Было определено, что ПФУ будет обязан пересчитать пенсию путем последовательного умножения базового показателя – 7 763,17 гривны на соответствующие коэффициенты:

  • 1,11;
  • 1,14;
  • 1,197;
  • 1,0796;
  • 1,115.

Что известно об индексации 2026 года?

  • В марте состоялась масштабная индексация. Нынешний показатель – 12,1%.

  • Этот перерасчет коснулся пенсий, назначенных по 31 декабря 2025 года включительно. Процесс индексирования происходил автоматически. Минимальный рост выплат составил 100 гривен, а максимальный – 2 595 гривен.

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