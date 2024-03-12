Как изменились пенсии в марте после индексации

С 1 марта стартовала индексация пенсий, что привело к повышению выплат почти на 8%. Поэтому разные категории пенсионеров будут получать новые суммы пенсий.

Новые размеры пенсий

При перерасчете пенсий, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. С 1 января 2024 года она составляет 7 100 гривен.

Читайте также Без пенсии с апреля: что может произойти, если не пройти идентификацию

Итак, рост пенсий произойдет следующим образом:

Лицам в возрасте от 65 лет, которые не занимаются трудом и имеют стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше чем 3 370 гривен.

Пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, также назначено 3 370 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин назначено 3240 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет со стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин также назначено 3 240 гривен.

Пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а также лицам с инвалидностью І группы, начислено 2 980 гривен.

Другим лицам, которые не работают, начислено 2 725 гривен.

Во всех случаях речь идет о пенсиях, определены в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обязательный размер этих пенсий со всеми надбавками не может быть меньше, в зависимости от возраста, стажа и занятости. При увольнении размер пенсии подлежит пересмотру.

Какие еще выплаты вырастут

С начала марта начался перерасчет выплат, назначенных лицам, пострадавших в результате несчастных случаев на производствах. Эти средства также выделяются тем, кто столкнулся со сложными заболеваниями, вызванными профессиональной деятельностью.

Страховые выплаты получают граждане, которые имеют право на эти средства в случае смерти пострадавшего.

! Пенсионный фонд определил коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат в 2024 году, который составляет 1,0796, что означает индексацию на уровне 7,96%.