Индия намерена в разы увеличить объем торговли с США: на кону 500 миллиардов

Несмотря на разногласия по поводу тарифов, Индия активизирует усилия по расширению торговли с США. Для этого Нью-Дели запустило новую онлайн-платформу, которая позволит индийским экспортерам продавать товары американским покупателям без посредников.

Зачем запустили новую платформу

По данным Министерства торговли Индии, главная цель этого шага – увеличить объем двусторонней торговли с США до 500 миллиардов долларов к концу 2030 года, пишет Bloomberg.

Новая платформа призвана помочь индийским компаниям презентовать свою продукцию американскому бизнесу и находить новых партнеров.

По словам генерального консула Индии в Нью-Йорке Бинаи С. Прадхана, портал ориентирован прежде всего на малый и средний бизнес, а также на компании, которые только начинают экспортировать в США.

Экспортеры товаров и услуг смогут налаживать связи с американскими покупателями, в частности с большими розничными сетями,

– подчеркнул дипломат.

Среди главных потенциальных партнеров он выделил таких гигантов, как Amazon, Walmart и Costco Wholesale.

Почему это важно для Индии

В то же время странам еще предстоит урегулировать ряд торговых споров, накопившихся между ними за последний год из-за закупок Индией дешевой российской нефти и угроз Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины.

Впрочем, именно премьер-министр Индии Нарендра Моди стал одним из первых лидеров, встретившихся с Трампом после его возвращения в Белый дом.

Тогда во время их встречи политики договорились более чем вдвое увеличить товарооборот, который к марту составлял почти 141 миллиард долларов.

В настоящее время США остаются критически важным рынком для Индии, на который приходится около 20% всего индийского экспорта.

Новая платформа должна помочь увеличить объем торговли еще больше.

Напомним, что в настоящее время Индия и США продолжают переговоры по двустороннему торговому соглашению. Хотя еще в феврале Трамп объявил, что стороны согласовали основные параметры после беседы с Моди. Однако несколько раундов последующих переговоров не принесли результата, поскольку Нью-Дели требует от Вашингтона более выгодных условий.