Почему соглашение не удалось заключить

Во время визита торгового представителя США Джеймисона Грира в Нью-Дели стороны так и не смогли договориться, пишет Reuters.

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По словам индийских чиновников, проблема заключается в том, что Вашингтон не предоставил никаких гарантий в отношении основных требований Индии:

обеспечить тарифные преимущества перед конкурентами Нью-Дели, в частности, Китаем;

не вводить новые американские пошлины после подписания торгового соглашения.

Наша позиция четка – мы не намерены торопиться с соглашением, если оно не будет выгодным, и не готовы уступать в своих "красных линиях", в частности в отношении сельского хозяйства,

– пояснил индийский чиновник.

На следующий день после переговоров с Гриром министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение с США не будет реализовано, если оно не обеспечит стране преимуществ.

Чего требуют в США

Следует добавить, что переговоры между американской и индийской сторонами по торговому соглашению продолжались до этого визита Грира несколько месяцев.

Вашингтон надеялся, что Нью-Дели быстро пойдет на торговые уступки, ведь президент Дональд Трамп уже готовит новые пошлины против нескольких десятков стран, которые, вероятно, могут ввести уже в конце этого месяца.

Как сообщил американский источник, администрация Трампа считает, что Индия должна заслужить желаемые торговые преференции и первой пойти на уступки.

Впрочем, после неудачи с быстрым заключением соглашения США не отказываются от соглашения с Индией и по-прежнему продолжают переговоры, хотя сроки его заключения остаются неопределенными.

Администрация Трампа продолжает конструктивно работать с индийскими чиновниками над завершением исторического торгового соглашения, которое ставит американцев и интересы Америки на первое место,

– лишь отметил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Таким образом, давление Трампа на Нью-Дели не сработало. Вместо уступок со стороны США Индия заключила новые торговые соглашения со странами и блоками, увеличив свой экспорт в других направлениях. Таким образом, Моди укрепил позиции своей страны в переговорах с американской стороной, поэтому Вашингтону, очевидно, придется искать другие аргументы для заключения соглашения.

Напомним, 2 февраля президент Трамп объявил, что стороны согласовали основные параметры будущего торгового соглашения после переговоров с Моди. Позже в Индии заявили, что могут подписать документ уже в марте, но фактически на данный момент переговоры зашли в тупик.