Инфляция в пределах 8-10%: прогноз на конец 2024 года

В конце года ожидается, что инфляция будет находиться в пределах 8-10%. Это умеренный результат для страны, которая находится в состоянии войны.

Инфляция в конце года

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал для Общественного радио, что рост цен на услуги в энергетическом секторе начал влиять на цены товаров для обычных потребителей. Например, во время отключений света выросли цены на тепличные овощи.

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Сергей Фурса Инвестиционный банкир Цены на электроэнергию для промышленности где-то в два раза выше, чем для населения. Они значительно выросли в среднем за последний год. Ведь когда был дефицит, крупный бизнес вынужден был импортировать электроэнергию. Импортируемая электроэнергия, которую берут из Европы (Словакии, Венгрии), намного дороже, чем украинская. И это также, собственно, влияло на себестоимость товаров.

Несмотря на это в прошлом году инфляция в Украине была рекордно низкая. А в апреле-мае, годовая инфляция в Украине была меньше, чем в США.

Сейчас, из-за проблем с электроэнергией, немножко поднялись цены. И на конец года инфляция будет в пределах 8 – 10%. Но, опять же, это очень умеренный показатель, как для страны во время войны. Поэтому говорить, что у нас какая-то супер-пупер инфляция, не приходится,

– добавил он.

Контроль инфляции это задача НБУ, с чем он пока успешно справляется.