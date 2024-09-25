Інфляція в кінці року

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів для Громадського радіо, що зростання цін на послуги в енергетичному секторі почало впливати на ціни товарів для звичайних споживачів. Наприклад під час відключень світла зросли ціни на тепличні овочі.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Ціни на електроенергію для промисловості десь двічі вищі, ніж для населення. Вони значно виросли в середньому за останній рік. Адже коли був дефіцит, великий бізнес вимушений був імпортувати електроенергію. Імпортована електроенергія, яку беруть з Європи (Словаччини, Угорщини), набагато дорожча, ніж українська. І це також, власне, впливало на собівартість товарів.

Попри це минулого року інфляція в Україні була рекордно низька. А у квітні-травні, річна інфляція в Україні була меншою, ніж у США.

Зараз, через проблеми з електроенергією, трошки піднялися ціни. І на кінець року інфляція буде в межах 8 – 10%. Але, знову ж таки, це дуже помірний показник, як для країни під час війни. Тому говорити, що в нас якась супер-пупер інфляція, не доводиться,

– додав він.

Контроль інфляції це завдання НБУ, з чим він наразі успішно справляється.