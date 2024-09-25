Які папери продавав Мінфін

24 вересня Міністерство фінансів виставило на аукціон нову партію облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загалом цінні папери продали на 17,78 мільярда гривень, повідомляє Forex.

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Нагадаємо! Тиждень тому Мінфін продав ОВДП на меншу суму – 13,83 мільярда гривень.

На вчорашньому аукціоні були представлені такі види ОВДП:

ОВДП на 6,12 мільярда гривень – під 15,59% (з погашенням 5 червня 2026 року);

папери на 242,35 мільйона гривень – 16,80% (з погашенням 9 лютого 2028 року.);

папери на 4,97 мільярда гривень – 16,60% (з погашенням 24 листопада 2027 року);

папери на 109,4 мільйона гривень – 14,62% (з погашенням 1 жовтня 2025 року).

Мінфін зменшив відсоткові ставки за деякими ОВДП:

для паперів з погашенням 1 жовтня 2025 року ставка знизились з 14,65% до 14,62%;

для паперів з погашенням 5 червня 2026 року ставка знизилась з 15,60% до 15,59%.

Зменшилась і дохідність паперів з погашенням у 2028 років.

Зверніть увагу! Інвестори також могли придбати ОЗДП в іноземній валюті з погашенням до 9 жовтня 2025 року – 153,22 мільйона доларів під 4,66%.