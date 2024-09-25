Какие бумаги продавал Минфин

24 сентября Министерство финансов выставило на аукцион новую партию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В общем ценные бумаги продали на 17,78 миллиарда гривен, сообщает Forex.

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Напомним! Неделю назад Минфин продал ОВГЗ на меньшую сумму – 13,83 миллиарда гривен.

На вчерашнем аукционе были представлены следующие виды ОВГЗ:

ОВГЗ на 6,12 миллиарда гривен – под 15,59% (с погашением 5 июня 2026 года);

бумаги на 242,35 миллиона гривен – 16,80% (с погашением 9 февраля 2028 года.);

бумаги на 4,97 миллиарда гривен – 16,60% (с погашением 24 ноября 2027 года);

бумаги на 109,4 миллиона гривен – 14,62% (с погашением 1 октября 2025 года).

Минфин уменьшил процентные ставки по некоторым ОВГЗ:

для бумаг с погашением 1 октября 2025 года ставка снизились с 14,65% до 14,62%;

для бумаг с погашением 5 июня 2026 года ставка снизилась с 15,60% до 15,59%.

Уменьшилась и доходность бумаг с погашением в 2028 году.

Обратите внимание! Инвесторы также могли приобрести ОВГЗ в иностранной валюте с погашением до 9 октября 2025 года – 153,22 миллиона долларов под 4,66%.