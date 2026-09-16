Цены пошли не по плану: Россия резко ухудшила прогноз по инфляции

Экономика России начинает испытывать серьезные последствия регулярных атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы. Ситуация на внутреннем рынке стремительно ухудшается, вынуждая правительственных чиновников пересматривать свои собственные оптимистичные сценарии по инфляции.

Какую инфляцию прогнозируют

На фоне топливного кризиса и резкого подорожания бензина Минэкономразвития России значительно повысило оценку инфляции на 2026 год, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомые с обновленным макропрогнозом ведомства.

Согласно новому прогнозу, потребительские цены в России по итогам года могут вырасти на 6,8%.

Предыдущая оценка Минэкономразвития составляла 5,2%.

То есть новый прогноз почти на треть выше.

Что спровоцировало резкий рост цен

Как свидетельствуют данные Росстата, в августе годовая инфляция в России составила 6,34%. И до конца года экономисты ожидают дальнейшего роста цен.

Одной из главных причин называют ситуацию на топливном рынке. За январь – август бензин на российских АЗС подорожал более чем на 20%.

В годовом исчислении рост еще более ощутим. Так, в августе средняя цена бензина в России была на 25,9% выше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с августа 2008 года.

Как растут цены на продукты

В то же время подорожание топлива в сочетании с неблагоприятными погодными условиями ускоряет продовольственную инфляцию.

Этим летом овощи в России подорожали меньше, чем обычно, пишет The Moscow Times. В то же время за год резко подорожали основные продукты "борщевого набора":

капуста – на 38%;

свекла и лук – на 32%;

картофель – на 30%;

морковь – на 20%.

А осенью дополнительное давление на инфляцию окажут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые в среднем по России должны вырасти на 17% с 1 октября.

Напомним, ранее Центробанк России, который изначально надеялся удержать инфляцию в пределах 4,5–5,5%, уже был вынужден повысить свой прогноз до 6–7%. В связи с этим, на фоне новых инфляционных рисков регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.