Инфляция уже достигла 10%: какие товары резко подорожали

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1 % по сравнению с августом текущего года. А 10,0 % – по сравнению с сентябрем 2025 года.

Что происходит с инфляцией и ценами в Украине

Базовая инфляция – 2,0% к августу 2026 года и 8,8% к сентябрю 2025 года, о чем сообщает Государственная служба статистики.

Согласно информации, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 43,6%) подорожали яйца.

Также на 1,7–8,3% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты.

Однако было зафиксировано и падение цен. На 5,7% и 2,3% подешевели фрукты и овощи.

Одежда и обувь подорожали на 8,5%, в частности:

одежда – на 9,4%;

обувь – на 7,6%.

Произошло также повышение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 0,8%. В основном причиной стало повышение тарифов на водоснабжение на 5,6% и на канализацию – на 5,5%.

Цены в сфере здравоохранения также выросли – на 1,7% – прежде всего за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 2,6%.

Кроме того, произошло подорожание топлива и смазочных материалов на 5,2% и проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 2,5%.

Услуги образования подорожали на 17,4%:

высшего – на 23,3%;

среднего – на 14,3%.

Напомним, что в августе потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. А в годовом исчислении инфляция подскочила до 8,1%.

В частности, с высоким уровнем инфляции столкнулась Польша. Потребительские цены в стране выросли на 4% в сентябре в годовом исчислении против 3,4% в августе.