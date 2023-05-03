Украине прогнозируют снижение темпов инфляции: экономист объяснил, как это отразится на украинцах

Нацбанк фиксирует понижение темпом инфляции в Украине. Это – положительная новость для граждан. И ситуация может стать еще лучше.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Если говорить простыми словами, то инфляция – это рост потребительских цен.

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За 2022 год инфляция в Украине составила 25%. То есть, цены выросли на четверть. В этом году в бюджете закладывали инфляцию в 28%. Однако можно осторожно надеяться, что ситуация будет лучше.

Инфляция в Украине снижается

Как отметил Пендзин, есть определенные положительные тенденции, которые дают ожидания, что рост цен в 2023 году будет меньшим.

Так, в Нацбанке прогнозируют уровень инфляции в 2023 году размером в 18%, однако готовы даже улучшить этот прогноз до 13%. Минэкономики, как и МВФ, ожидают примерно на 20%. Однако эти прогнозы постоянно пересматривают, учитывая ситуацию на мировом рынке и ряд других факторов.

Также в 2022 году Украина потеряла около 30% ВВП. Это то, что за год государство производит. До начала полномасштабной войны в 2021 году Украина произвела продукции почти на 200 миллиардов долларов, а в 2022-м – около 140 миллиардов.

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В этом году считают, что ВВП Украины вырастет на 2%. Это не слишком серьезный рост. Но положительная новость в том, что нет падения. И начинается рост.

Почему ВВП так важен? ВВП – это, грубо говоря, то, что мы имеем в кошельках. Когда растет ВВП, то растет доля души населения. Больше денег уходит в бюджет, больше уплачено на те или иные нужды. Нацбанк, исходя из ожиданий, что ВВП будет расти, и из-за серьезной антиинфляционной политики ожидает, что инфляция будет меньшей,

– отметил Пендзин.

Инфляция в Украине: коротко