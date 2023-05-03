Про це 24 Каналу розповів економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Якщо говорити простими словами, то інфляція – це ріст споживчих цін.

До теми НБУ переглянув рівень облікової ставки: яка ситуація з інфляцією

За 2022 рік інфляція в Україні становила 25%. Тобто ціни виросли на чверть. Цьогоріч у бюджеті закладали інфляцію у 28%. Однак можна обережно сподіватися, що ситуація буде кращою.

Інфляція в Україні знижується

Як наголосив Пендзин, є певні позитивні тенденції, які дають очікування, що ріст цін у 2023 році буде меншим.

Так, у Нацбанку прогнозують рівень інфляції у 2023 році завбільшки у 18%, однак готові навіть покращити цей прогноз до 13%. Мінекономіки, як і МВФ, очікують приблизно на 20%. Однак ці прогнози постійно переглядають, зважаючи на ситуацію на світовому ринку та низку інших чинників.

Також у 2022 році Україна втратила близько 30% ВВП. Це те, що упродовж року держава виробляє. До початку повномасштабної війни у 2021 році Україна виробила продукції на майже 200 мільярдів доларів, а у 2022-му – близько 140 мільярдів.

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Цього року вважають, що ВВП України виросте на 2%. Це – не надто серйозний ріст. Але позитивна новина в тому, що вже немає падіння. І починається зростання.

Чому ВВП так важливе? ВВП – це, грубо кажучи, те, що ми маємо в гаманцях. Коли росте ВВП, то росте частка на душу населення. Більше грошей йде в бюджет, більше сплачено на ті чи інші потреби. Нацбанк, виходячи з очікувань, що ВВП буде рости, та через серйозну антиінфляційну політику очікує, що інфляція буде меншою,

– зазначив Пендзин.

Інфляція в Україні: коротко