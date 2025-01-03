Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог Ігор Рейтерович, однак констатував, що у будь-яких ресурсів і механізмів є своя межа.

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Росія створювала ілюзію існування економіки

Вже сама Набіулліна неодноразово казала, що рано чи пізно почнеться падіння російської економіки, яке зупинити владі не вдасться. Зараз, на думку політолога, цей процес починає поступово набирати обертів.

Прогнозується, що це станеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2025 року, коли вже будуть незворотні процеси.

"Росія трималася увесь 2024 рік завдяки тому, що друкувала гроші, кидала без упину їх в економіку, в тому числі через величезні виплати своєму "гарматному м'ясу". Воно гинуло на війні, а родини загиблих ці гроші на щось витрачали, це створювало ілюзію існування економіки, – озвучив Рейтерович.

Яка ситуація на оборонних заводах Росії

Напередодні Нового року в Росії були звернення директорів оборонних заводів, які, здавалося б, повинні були прекрасно себе почувати. Однак, зі слів політолога, навіть вони прямо говорили про те, що не знають, що робити далі; що їм всього бракує, аби виробляти продукцію; що вони не можуть втримати працівників.

Оскільки не вистачає компонентів для виробництва, ці підприємства, за переконанням Рейтеровича, будуть змушені зупиняти свою діяльність або скорочувати.

Історія про економіку в 3 зміни, про яку дуже полюбляє розказувати Путін, працює дуже локально. Можливо, на дрони й частково ракети ресурси є, а от на бронетехніку – вже ні, причому давно,

– зазначив політолог.

На економіку Росії насувається системна криза

В інших російських галузях ситуація взагалі катастрофічна. Росіяни в соцмережах почали ділитися відео, де вони бігають по магазинах і показують, як здорожчало масло, або повідомляють про те, що його немає.

Це, зі слів політолога, є серйозними ознаками системної кризи, яка насувається на російську економіку. Рейтерович прогнозує, що надалі ситуація буде тільки погіршуватись, тому що Росії не скасували санкції, а можливості перезапустити свою економіку в неї нема.