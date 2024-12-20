Ціни на продукти у Росії пішли у рознос

Інфляція в Росії продовжує прискорюватися, попри підвищення ставки Центробанку і спроби влади директивно регулювати ціни на рівні торгових мереж, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times. За тиждень із 10 до 16 грудня індекс споживчих цін додав ще 0,35%, а річна інфляція прискорилася до 9,52% – нового максимуму із січня 2023 року.

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При цьому "домінувати" продовжує продовольча інфляція. У Росії з початку року картопля подорожчала на 88,8% після того, як заморозки, паводок і спека знищили 20% врожаю, або 1,6 мільйона тонн. Зростання цін на цибулю прискорилося до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на буряк – до 30,8%.

Вершкове масло, за даними Росстату, подорожчало ще на 1,8% від початку грудня і 34,4% від початку року, попри рішення уряду відкрити імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ. Зростання цін на молоко прискорилося до 19,1%, на сметану – до 18,5%.

З початку року ціни на баранину збільшились на 22,6%, на яловичину – на 12,4%, на хліб – на 14,3%, на моркву – на 14,1%, на яблука – на 18,4%.

Важливо! У виданні зазначили, що інфляція вийшла з-під контролю, зростання цін не тільки не сповільнюється, але навіть не стабілізується, а тільки прискорюється.

Перспективи боротьби з інфляцією через зростання пропозиції товарів, про що міркує російська влада, поки що доволі туманні. Ресурси промисловості та економіки кинуті на виробництво танків і бомб, а можливості для імпорту звужуються через санкції та проблеми з платежами.