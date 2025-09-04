Украина и США готовятся к первым совместным инвестициям в добычу полезных ископаемых. В сентябре эти вопросы будут обсуждать с делегацией Международной финансовой корпорации развития США.

Когда запланированы инвестиции по соглашению о полезных ископаемых?

Украина и Соединенные Штаты приблизились к старту первых совместных инвестиций в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, уже в сентябре, во время визита в Киев делегации Международной финансовой корпорации развития США (DFC), планируется определить пилотные проекты для реализации.

Свириденко также отметила, что состоялось первое заседание Руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления.

Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбора администратора и инвестиционного советника,

– написала премьер-министр.

В Руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления вошли по три представителя от Украины и США. Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, главный инвестиционный директор DFC Коннор Коулмен, а также вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.

Что еще стоит знать о соглашении о полезных ископаемых?