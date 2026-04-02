Доллары под подушкой или гривна в банке: как украинцам советуют хранить деньги в апреле

В течение первой декады апреля ситуация на депозитном рынке будет оставаться почти без изменений. Несмотря на события в мире и рост цен, гривневые вклады и в дальнейшем будут для украинцев надежным способом сохранить средства, в частности защитить их от обесценивания.

Какой будет ситуация с 6 по 12 апреля?

Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Всего в течение месяца средние ставки снизятся примерно на 0,5 процентного пункта, то есть до 13 – 14% годовых.

Однако такие изменения не станут неожиданностью или сенсацией, ведь после январской коррекции учетной ставки до 15% банки лишь отсрочили ожидаемое снижение доходности депозитов.

Более того, на рынке не прогнозируют резких изменений в поведении вкладчиков, ведь депозитный сегмент уже адаптировался к новым монетарным условиям, а доверие к гривневым сбережениям сохраняется.

Важно! Прирост депозитов продолжается. По данным Нацбанка, в январе – феврале гривневые вклады физических лиц увеличились на 9,7 миллиарда гривен (0,9%), а по итогам марта прирост может составить еще 0,5 – 0,8%.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА То есть на фоне курсовых колебаний, подорожания продуктов и услуг гривневые депозиты до сих пор остаются наиболее понятным и простым способом сохранения средств от обесценивания. И это свидетельствует о том, что даже в условиях внешней нестабильности вкладчики кардинально не пересматривают свою модель сбережений.

Эксперт убеждает, что при нынешней доходности гривневые вклады все еще выглядят выгоднее, чем покупка доллара или евро. Во время обмена валюты украинцы сразу теряют минимум 2 – 3% из-за разницы курсов, тогда как депозит позволяет не только защитить деньги от инфляции, но и получить небольшой пассивный доход.

Поэтому даже умеренное снижение ставок вряд ли существенно повлияет на интерес к вкладам, ведь для многих важен не столько максимальный доход, сколько надежность и предсказуемость.

К слову, самыми популярными будут оставаться депозиты сроком на 6 – 9 месяцев и год, ставка по которым иногда достигает 15,5% годовых.

