Якою буде ситуація з 6 по 12 квітня?

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Загалом протягом місяця середні ставки знизяться приблизно на 0,5 відсоткового пункта, тобто до 13 – 14% річних.

Проте такі зміни не стануть несподіванкою чи сенсацією, адже після січневої корекції облікової ставки до 15% банки лише відстрочили очікуване зниження дохідності депозитів.

Ба більше, на ринку не прогнозують різких змін у поведінці вкладників, адже депозитний сегмент уже адаптувався до нових монетарних умов, а довіра до гривневих заощаджень зберігається.

Важливо! Приріст депозитів триває. За даними Нацбанку, у січні – лютому гривневі вклади фізичних осіб збільшилися на 9,7 мільярда гривень (0,9%), а за підсумками березня приріст може становити ще 0,5 – 0,8%.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Тобто на тлі курсових коливань, здорожчання продуктів та послуг гривневі депозити досі залишаються найбільш зрозумілим і простим способом збереження коштів від знецінення. І це свідчить про те, що навіть в умовах зовнішньої непогамованості вкладники кардинально не переглядають свою модель заощаджень.

Експерт переконує, що за нинішньої дохідності гривневі вклади все ще виглядають вигідніше, аніж купівля долара чи євро. Під час обміну валюти українці одразу втрачають щонайменше 2 – 3% через різницю курсів, водночас депозит дає змогу не лише захистити гроші від інфляції, а й отримати невеликий пасивний дохід.

Тож навіть помірне зниження ставок навряд чи суттєво вплине на інтерес до вкладів, адже для багатьох важливий не стільки максимальний дохід, скільки надійність і передбачуваність.

До речі, найпопулярнішими залишатимуться депозити строком на 6 – 9 місяців і рік, ставка за якими подекуди сягає 15,5% річних.

