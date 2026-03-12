Якою буде ситуація з 16 по 22 березня?

Водночас максимальні ставки, ймовірно, не перевищать позначку в 15,5% річних. Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Дивіться також Де українцям купувати акції: з'явився список доступних брокерів

Найбільший попит зберігається на вклади строком на 6 – 9 місяців і 1 рік, адже саме за ними банки пропонують найвищу дохідність.

На ринку валютних вкладів ситуація залишатиметься ще більш консервативною. Середня дохідність депозитів у доларах не перевищить 1,2% річних, а в євро 0,8 – 0,9%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Перевага гривневих депозитів над валютними залишається безумовною: дохідність у гривні майже в 11 – 12 разів вища, ніж за валютними вкладами. Це чітко окреслює пріоритети вкладників і пояснює їхню зацікавленість саме гривневими інструментами.

Яка зміна відбудеться на ринку?

Однак уже 19 березня відносний "штиль" у депозитному сегменті може завершитися, адже Нацбанк перегляне облікову ставку.

За прогнозом експерта, на тлі позитивних макроекономічних показників, зокрема майже нульової інфляції, регулятор може знизити її з 15% до 14 – 14,5%.

Тоді синхронні зміни відбудуться й щодо інших монетарних інструментів. Зокрема, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, може знизитися з нинішніх 18,5% до 17,5 – 18%.

Прогноз: якщо попит на депозити строком на 6 – 9 місяців і 1 рік залишиться стабільним, середні ставки можуть знизитися на 0,5 – 0,7 відсоткового пункту. Ймовірно, вже з другої половини квітня зміни стануть системними, а до кінця місяця середні ставки становитимуть 12,5 – 13,8% річних, тоді як максимальні 14,5 – 15%.

Однак українців не закликають поспішати, аби "скористатися останнім шансом" і зафіксувати найвищі ставки. Дохідність депозитів є відображенням загального економічного стану країни.

Зниження інфляції та посилення позицій гривні не зменшуватимуть реальну привабливість вкладів, адже зміни відбуваються синхронно, а монетарна політика загалом сприяє зростанню довіри до гривневих інструментів заощадження,

– пояснив банкір.

Отже, навіть за нових умов дохідність депозитів із запасом перекриватиме інфляційні ризики та дозволятиме отримати пасивний дохід у межах 2 – 3%.

Що відомо про ситуацію в країні?