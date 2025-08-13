Количество просроченных долгов по ипотеке в России растет. Неутешительная ситуация и с автокредитами.

Как изменилась ситуация с ипотеками и автокредитами в России?

За II квартал 2025 года по ипотеке просрочек в России увеличилось на 97%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

Общая сумма просрочек по ипотекам достигла 95 миллиардов рублей (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 1,19 миллиарда долларов). А вот по автокредитам ситуация изменилась так:

количество просрочек по автокредитам выросло на 85%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2024 году;

общая сумма просрочек по этим кредитам достигла 32 миллиарда рублей (400 миллионов долларов).

Почему возникла такая ситуация:

ставки достигли рекордного уровня (реальные более 30%);

увеличиваются расходы на потребительские нужды;

выдано много кредитов рисковым заемщикам (речь идет о периоде с 2023 по 2024 год).

В ближайшие месяцы уровень просрочек может вырасти еще вдвое, что приведет к росту банкротств, потери имущества и усилению социальной напряженности в стране,

– утверждает ЦПД.

Обратите внимание! Вместе с этим, Кремль продолжает утверждать, что доходы россиян и экономическая стабильность только растут.