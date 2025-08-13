"Покращення" триває: росіяни усе частіше не можуть гасити кредити
- Кількість прострочених боргів за іпотекою в Росії зросла на 97% за II квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом торік, досягнувши 95 мільярдів рублів.
- Кількість прострочень за автокредитами збільшилася на 85%, досягнувши 32 мільярди рублів.
Кількість прострочених боргів за іпотекою в Росії зростає. Невтішна ситуація і з автокредитами.
Як змінилась ситуація з іпотеками та автокредитами в Росії?
За II квартал 2025 року за іпотекою прострочень в Росії збільшилось на 97%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦПД.
Загальна сума прострочень за іпотеками сягнула 95 мільярдів рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 1,19 мільярда доларів). А от за автокредитами ситуація змінилась так:
- кількість прострочень за автокредитами зросла на 85%, якщо порівнювати за аналогічним періодом у 2024 році;
- загальна сума прострочень за цими кредитами сягнула 32 мільярди рублів (400 мільйонів доларів).
Чому виникла така ситуація:
- ставки сягнули рекордного рівня (реальні більш як 30%);
- збільшуються витрати на споживчі потреби;
- видано багато кредитів ризиковим позичальникам (йдеться про період з 2023 по 2024 рік).
Найближчими місяцями рівень прострочки може зрости ще вдвічі, що призведе до зростання банкрутств, втрати майна та посилення соціальної напруги в країні,
– стверджує ЦПД.
Зверніть увагу! Разом з цим, Кремль продовжує стверджувати, що доходи росіян та економічна стабільність лише зростають.