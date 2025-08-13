Кількість прострочених боргів за іпотекою в Росії зростає. Невтішна ситуація і з автокредитами.

Як змінилась ситуація з іпотеками та автокредитами в Росії?

За II квартал 2025 року за іпотекою прострочень в Росії збільшилось на 97%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦПД.

Читайте також Боротьба триває: Укрзалізниця розпочала блокування підозрілих акаунтів

Загальна сума прострочень за іпотеками сягнула 95 мільярдів рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 1,19 мільярда доларів). А от за автокредитами ситуація змінилась так:

кількість прострочень за автокредитами зросла на 85%, якщо порівнювати за аналогічним періодом у 2024 році;

загальна сума прострочень за цими кредитами сягнула 32 мільярди рублів (400 мільйонів доларів).

Чому виникла така ситуація:

ставки сягнули рекордного рівня (реальні більш як 30%);

збільшуються витрати на споживчі потреби;

видано багато кредитів ризиковим позичальникам (йдеться про період з 2023 по 2024 рік).

Найближчими місяцями рівень прострочки може зрости ще вдвічі, що призведе до зростання банкрутств, втрати майна та посилення соціальної напруги в країні,

– стверджує ЦПД.

Зверніть увагу! Разом з цим, Кремль продовжує стверджувати, що доходи росіян та економічна стабільність лише зростають.